Легендарний португальський форвард, заявив, що не очікує грати довго.

В новому інтерв'ю з Пірсом Морганом, нападник Ан-Насра відверто відповів на запитання про неминучий вихід на пенсію.

​"Незабаром, — сказав Роналду, зізнавшись, що вже роками думає про цей момент. "Я думаю, що буду готовий. Звісно, це буде важко". ​

Контракт із саудівським клубом розрахований до кінця сезону 2026-27. Його коментарі фактично зводять нанівець будь-які спекуляції про можливе повернення до Манчестер Юнайтед у якості гравця. ​

Більше того, Роналду дав зрозуміти, що його майбутнє після футболу, ймовірно, не буде безпосередньо пов'язане зі спортом. Він пояснив, що завершення кар'єри нарешті дасть йому час для реалізації інших інтересів.

"Ніщо не зрівняється з адреналіном, який ми отримуємо у футболі, коли забиваємо гол", — пояснив Роналду.

"Але в мене є й інші пристрасті. Коли я завершу кар'єру у мене буде більше часу для себе, більше часу для моєї родини, щоб виховувати моїх дітей" — додав Кріштіану.

​Раніше він заявляв, що кар'єра тренера його не приваблює, назвавши її складнішою за роботу гравця, але натомість розглядав би можливість стати власником футбольного клубу.