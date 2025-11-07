Капітан наголосив на важливості взаєморозуміння в атакувальній лінії.
Півзахисник Роми Лоренцо Пеллегріні підбив підсумки матчу Ліги Європи проти Рейнджерс (2:0) та відзначив роботу Артема Довбика, який асистував на його гол.
Пеллегріні підкреслив важливість результату для команди:
"Перемога сьогодні була важливою для нас: це був спосіб оговтатися. Це не був простий матч, принаймні я його так не бачив. Було важливо зберегти послідовність у тому, що ми робимо. Ми рухаємося правильним шляхом".
Говорячи про взаємодію в атаці, капітан окремо зупинився на прогресі українського форварда:
"Ми намагаємося багато спілкуватися, і я вважаю, що це важливо. Сьогодні Довбик зробив кілька рухів, яких раніше не робив. Це не лише індивідуальне питання, справа у всій групі атаки. Якщо він рухається певним чином, я передаю йому м’яч певним чином, і ми намагаємося зрозуміти один одного".
Він також додав, що команді є над чим працювати:
"На полі у тебе дуже мало секунд для прийняття рішення. Ми наполегливо працюємо і постійно вдосконалюємося. Ми можемо ще краще, сьогодні ми могли забити більше голів".
Нагадаємо, Рейнджерс встановив найгірший показник у своїй євроісторії.