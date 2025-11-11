Інше

Легендарний бразилець відзначив талант португальця, але поставив під сумнів його статус найкращого всіх часів.

Колишній нападник Інтера, Реала та збірної Бразилії Роналдо поділився думкою щодо статусу Кріштіану Роналду в історії футболу. За словами бразильця, зірковий форвард Ан-Насра має видатні досягнення, однак дискусії про те, хто є найкращим, він не вважає однозначними.

"Деякі люди дуже самовпевнені. Я волію, щоб інші говорили про мене, а не про себе", сказав Роналдо.

Він визнав рівень португальця, але висловив власну позицію щодо місця Кріштіану в історії:

"Він один із найкращих гравців в історії, але чи найкращий він? Я не згоден. Але я поважаю його думку. Я б навіть сказав, що Кріштіану входить до десятки найкращих".

Нагадаємо, раніше Роналдо продав контрольний пакет акцій Вальядоліда.