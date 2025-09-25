Туреччина

Президент клубу бачить у 23-річному захиснику цінну інвестицію на майбутнє.

Захисник Трабзонспора та молодіжної збірної України Арсеній Батагов може покинути турецький клуб після завершення сезону 2025/26. Про це повідомляє авторитетне турецьке видання 61SAAT.

23-річний українець продовжує вражати тренерський штаб "бордово-синіх" своїм прогресом. Наставник команди Фатіх Текке вважає, що Батагов ще не вийшов на пік форми й має потенціал для подальшого зростання вже в поточному сезоні.

Керівництво клубу також високо оцінює гравця. Президент Трабзонспора Ертугрул Доган назвав Батагова одним із ключових активів команди, трансфер якого може принести клубу суттєвий прибуток влітку 2026 року.

"Клуб застосовує індивідуальну програму для покращення фізичної підготовки Батагова. Його партнерство в центрі захисту з досвідченим Стефаном Савичем сприяє його професійному зростанню", — йдеться в матеріалі.

У нинішньому сезоні Суперліги Батагов вже провів шість матчів, а його трансферна вартість оцінюється у 4,5 мільйона євро. Контракт захисника з Трабзонспором чинний до червня 2028 року.