Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Завершився останній тур групи F

Португалія розтрощила вдома Вірменію (9:1).

Незважаючи на відсутність свого найкращого гравця та капітана Кріштіану Роналду, лузітани не залишили жодних шансів супернику.

Ренату Вейґа вже на початку зустрічі відкрив рахунок. Едуард Сперцян на 18-й хвилині подарував надію на інтригу, але надалі забивали лише господарі поля.

Гонсалу Рамос подвоїв перевагу, а згодом Жуан Невес із передачі Бруну Фернандеша зробив рахунок ще комфортнішим. На 41-й хвилині той самий Невес оформив дубль, зробивши рахунок розгромним. У компенсований до першого тайму час Бруну з пенальті довів його до непристойного.

Після перерви португальці не збавляли обертів і продовжили декласувати вірмен. Фернандеш на 52-й хвилині зробив дубль, а на 72-й впевнено реалізував одинадцятиметровий, оформивши хет-трик. Здавалося, Жуан Невес поставив міцну крапку у зустрічі: гравець ПСЖ замкнув скидку від Рената Вейґи, також оформивши хет-трик. Однак останнє слово було за Франсіску Коесейсау.

Фінальний свисток арбітра зафіксував розгромну перемогу господарів. Португалія з першого місця виходить на дев’ятий для себе чемпіонат світу.

Португалія Вірменія 9:1

Голи: Вейга 7 Рамос 28 Невес 30, 41, 81 Фернандеш пен. 45, 52, пен 72, Коесейсау 90 Сперцян 18