Церемонія обіцяє футбольні легенди, голлівудські зірки та музичні виступи.

ФІФА оприлюднила склад ведучих та почесних гостей церемонії жеребкування чемпіонату світу 2026 року. Захід об’єднає легенд футболу, видатних спортсменів з інших видів спорту, голлівудських зірок та музичних виконавців.

Головним ведучим стане легенда Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд, йому допомагатиме Саманта Джонсон, а на червоній доріжці працюватиме Елі Манінг. Асистентами під час жеребкування виступлять бейсболіст Арон Джадж, хокеїст Вейн Грецкі, американський футболіст Том Бреді та баскетболіст Шакіл О’Ніл.

Серед зіркових гостей також комік Кевін Харт, модель Хейді Клум та актор Данні Рамірес. Музичну частину церемонії забезпечать Роббі Вільямс, Андреа Бочеллі, Ніколь Шерзінгер та гурт Village People. За попередньою інформацією, на церемонії може бути присутній президент США Дональд Трамп.

Церемонія відбудеться 5 грудня о 19:00 за київським часом. Збірна України дізнається своїх потенційних суперників по групі.