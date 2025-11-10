Ліга Європи

"Канарки" не згодні з рішеннями арбітра.

Стамбульський Фенербахче подав скаргу до УЄФА щодо дій нідерландського арбітра матчу проти Вікторії Пльзень (0:0) у рамках Ліги Європи Алларда Ліндхута. Про це повідомляє офіційний сайт "канарок".

"Наш клуб офіційно звернувся до УЄФА з приводу рішень арбітра матчу Алларда Ліндхута у зустрічі з ФК Вікторія Пльзень.

У нашому зверненні ми просимо УЄФА з необхідною серйозністю і терміновістю розслідувати інциденти, враховуючи стиль роботи арбітра протягом усього матчу і безпосередній вплив його помилкових рішень на результат зустрічі.

Процес офіційно ініційований УЄФА, і інформація про хід розгляду буде доведена до відома громадськості", — йдеться в заяві клубу.

Після чотирьох зіграних турів у Лізі Європи Фенербахче посідає 15-те місце в турнірній таблиці, набравши сім очок.