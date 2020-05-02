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Football.ua вспоминает несколько ярких моментов из истории запорожского Металлурга, которому сегодня могло исполнится 85 лет.

2 мая 1935 года на стадионе имени Антипова состоялся матч между командами строителей Запорожстали и паровозо-ремонтного завода. Именно это события считается точкой отсчёта в истории запорожского Металлурга. В честь 85-летия "казаков", Football.ua предлагает вспомнить несколько ярких моментов из современной истории славного запорожского клуба.

Кубковые успехи

Первые кубковые успехи Металлурга датируются ещё 1950-ми годами, когда запорожцы сперва вышли в финал Кубка УССР, но уступили ужгородскому Спартаку (1950 год), а год спустя всё же завоевали трофей, разгромив львовский ОДО (Окружной Дом Офицеров, предшественник СКА Карпаты) — 4:0. На следующий год Металлург сумел защитить трофей – в финале был обыгран всё тот же ОДО из Львова, но на этот раз с более весёлым счётом 6:3.

В независимой Украине можно вспомнить три успешных кубковых сезона Металлурга. Дважды команда доходила до полуфинала и однажды завоевала серебряные медали. В сезоне 1996/1997 Металлург, поочерёдно обыграв Газовик из Комарно, Кремень и Карпаты, вышел в полуфинале на Днепр, матчи с которым стали лучшим примером интриги кубковых противостояний. В Днепропетровске подопечные Грозного камня на камне не оставили от "казаков" – 3:0. В ответном же поединке аж до 68-ой минуты держалась нулевая ничья, после чего Крипак открыл счёт. Всего через восемь минут Каряка сделал счет 2:0, и выход днепрян в финал оказался под большим вопросом. Однако забить третий Металлургу все же не удалось, и Днепр вышел в финал, в котором минимально уступил донецкому Шахтёру.

Тремя годами позже, в сезоне 1999/2000, запорожцам снова покорился полуфинал. Пройдя Нефтяник и разгромив Таврию и Карпаты, Металлург, возглавляемый тогда Мироном Маркевичем, вышел в полуфинале на Динамо Лобановского, которое двумя месяцами ранее играло вничью с Реалом и, благодаря голам Каладзе и Деметрадзе, обыгрывало Баварию. Шансов у Металлурга не было – 6:1 и Динамо вышло в финал.

Наибольшего успеха в Кубке Украины Металлург достиг в розыгрыше 2005/2006. В октябре 2005-го "казаков" возглавил Вячеслав Грозный, которому удалось наладить игру и сколотить неплохую команду, лидерами который были Андрей Глущенко, Артём Челядинский, Сергей Нагорняк, Руслан Любарский и другие. В аренде в Запорожье в том сезоне выступали молодые Дмитрий Чигринский и Александр Алиев. Сплав молодости и опыта дал результат в Кубке – команда прошла сумской Спартак, ровенский Верес (выход этой команды в 1/8 финала стал настоящей сенсацией, и матч с Металлургом стал чуть ли не самым запоминающимся событием ровенского футбола "нулевых"), Кривбасс и Ильичёвец. В это время сенсационные перволиговые Карпаты одержали свою известную победу над Шахтёром в 1/8 финала. В полуфинале львовяне уступили киевскому Динамо, Металлург же, одолев в двухматчевом противостоянии Ильичевец (2:1 дома, с голом Алиева и 1:1 в гостях), впервые в своей истории вышел в финал Кубка Украины.

В решающем матче запорожцы не стушевались перед именитыми киевлянами, показав достойный футбол, однако минимально уступили намного превосходящему их по классу сопернику.

Выход в финал позволил Металлургу второй раз в истории сыграть в еврокубках – на этот раз без кабинетных разбирательств, как было за три года до этого…

Кабинетная борьба за еврокубки

Одна из наиболее скандальных и "запутанных" историй украинского футбола произошла по итогам сезона 2001/2002. Четвёртое место гарантировало место в Кубке УЕФА. Места же с 4 по 6 распределились таким образом:

4. Металлист 26 11 7 8 35--36 40

5. Металлург (З) 26 11 7 8 25--22 40

6. Днепр 26 11 7 8 30--20 40

Личные встречи между командами прошли так:

25.08.2001 Днепр – Металлург (З) 0:0

08.09.2001 Металлист – Днепр 3:0

29.09.2001 Металлург (З) – Металлист 1:0

25.03.2002 Металлист – Металлург (З) 2:1

13.04.2002 Днепр – Металлист 0:1

21.04.2002 Металлург (З) – Днепр 2:1

В регламенте было сказано, что при равенстве очков выше располагается тот, кто в матчах с соперниками набрал большее количество очков. В "мини-турнире" Металлиста, Металлурга и Днепра ситуация получилась следующая:

1. Металлист 4 3 0 1 6-2 9

2. Металлург 4 2 1 1 4-3 7

3. Днепр 4 0 1 3 1-6 1

Казалось бы, ситуация ясна, и в Харькове уже начали готовиться к празднованию. Однако по личным встречам между Металлургом и Металлистом преимущество – за счет выездного гола – оставалось за запорожцами. Именно с этой аргументацией юристы Металлурга обратились в Исполком ФФУ. После эмоциональных дискуссий, которые захлестнули всю страну, Исполком очень раздельным решением (11-8 при 3 воздержавшихся) принял решение считать результат личных встреч не трех команд, а только Металлурга и Металлиста. Впервые в истории украинского футбола регламент чемпионата уже по его завершении был изменен в угоду одной из заинтересованных сторон. Таким скандальным образом запорожский клуб впервые попал в еврокубки.

В первом раунде Кубка УЕФА "казаки" разобрались с мальтийской Биркириарой (3:0 в Запорожье и 0:0 на Мальте), во втором же Металлургу попался Лидс, еще недавно выступавший в полуфинале Лиги Чемпионов. "Банда О'Лири" уже распадалась, да и сам тренер покинул команду, а к моменту матчей с Металлургом Лидс тренировал Терри Венейблс. Однако многие полуфиналисты ЛЧ все еще оставались в Лидсе – Пол Робинсон, Харри Кьюэлл, Ли Бойер, Алан Смит…

Запорожцы дали настоящий бой этой команде, и звездные англичане наверняка надолго запомнили крепких украинских "казаков". В первом матче в Лидсе хозяевам лишь на 79-ой минуте удалось забить мяч, который и остался единственным в том поединке.

Ответный матч выдался еще более напряженным и интригующим. Уже на 24-ой минуте, после попадания в крестовину, Модебадзе головой добил мяч в ворота – 1:0, и шансы команд на выход в следующий раунд сравнялись. Металлург имел возможность забить и второй – в одном из моментов "запорожцы" попали в штангу ворот Лидса. Однако и у англичан были свои моменты – игра была обоюдоострой и действительно интересной. Однако, на 77-ой минуте Ник Бармби забил важнейший гостевой гол, который и решил исход противостояния – в равной борьбе Лидс прошел дальше.

Кстати, тот розыгрыш Кубка УЕФА остается последним, на данный момент, участием в еврокубках для Лидса. Металлург же вторую свою путёвку в Кубок УЕФА завоевал в розыгрыше Кубка Украины 2005/2006.

Второе участие Металлурга в Кубке УЕФА вышло почти копией первого. Во всяком случае, результаты всех четырёх матчей оказались точно такими же, как и в первый раз. В первом раунде был повержен молдавский Зимбру – 0:0 в Кишинёве и 3:0 в Запорожье. В следующем раунде Металлургу попался Панатинаикос, и матчи получились сродни противостоянию с Лидсом, с той лишь разницей, что на этот раз из Греции Металлургу удалось увезти ничью, а дома запорожцы потерпели минимальное поражение. К слову, победу в Запорожье грекам принес действующий чемпион Европы Димитриос Пападопулос.

Непотопляемый Металлург и "плановая ротация" тренеров

Конфликт с Металлистом за право выхода в Кубок УЕФА в 2002 году получил необычное развитие уже в следующем сезоне. Харьковчане, обескураженные решением Исполкома ФФУ, провалили следующий сезон и вылетели, заняв последнее, 16-ое место в турнирной таблице. Металлург же занял… предпоследнее место, на этот раз все же опередив Металлист на три очка. Однако и в этом сезоне запорожцы оказались удачливее харьковчан: несмотря на место, предполагающее вылет в Первую лигу, клуб остался в элите украинского футбола благодаря тому, что из-за финансовых проблем со следующего сезона снялась Александрия. Как окажется в дальнейшем, этот случай станет не единственным и не таким уж уникальным в истории запорожского клуба.

Однако еще до следующего подобного случая произошёл один из самых странных сезонов в истории запорожского Металлурга – 2009/2010. Команда начала сезон под руководством Олега Луткова, но в сентябре 2009-го года на официальном сайте Металлурга появилось такое сообщение: "В ходе плановой работы по ротации тренерского состава исполняющим обязанности главного тренера запорожского Металлурга назначен Владимир Алексеевич Ходус. Олег Лутков, пребывавший на этом посту с ноября 2008 года, возглавил группу тренеров по работе с вратарями Металлурга". Ходус выводил команду на поле в четырех матчах, после чего в Запорожье был приглашен Роман Григорчук. Он провёл с Металлургом три матча, после чего было объявлено о прекращении его сотрудничества с запорожцами и на тренерский мостик команды вернулся Ходус. Еще спустя три матча, к работе с Металлургом вернулся Роман Григорчук.

И, как ни странно, теперь ему дали доработать сезон до конца, а политику "плановой ротации" тренеров, мягко говоря, никто не понял. В мае 2010 года, на последнем матче Григорчука во главе Металлурга, болельщики запорожцев вывесили красноречивый баннер:

ГРИГОРЧУК 16 8 2 6 22-22 26

ПЛАНОВАЯ РОТАЦИЯ 13 2 3 8 9-23 9

ОДУМАЙТЕСЬ!

Увы, руководство клуба не одумалось, и в следующем сезоне Металлург справедливо вылетел из УПЛ. Вернувшись спустя год, запорожцы оказались совершенно не готовы к конкурентной борьбе в элите украинского футбола, и в сезоне 2012/2013 команда вновь заняла последнее место, отстав от предпоследнего на целых 11 очков. Дальше произошли крайне странные вещи. Кривбасс, занявший в том сезоне седьмое место, не получил аттестат и вскоре прекратил свое существование. Таким образом, предпоследняя Говерла осталась в УПЛ.

Занявшая второе место в Первой лиге алчевская Сталь отказалась от участия в высшем дивизионе, место предложили третьей команде Первой лиги Александрии, но и этот клуб не захотел выходить в "вышку". Четвёртая команда – Буковина, не получила аттестат на участие в УПЛ, и 18 июня 2013 года все тот же "волшебный" Исполком ФФУ принял решение, что по спортивному принципу в сезоне 2012/2013 никто не вылетит. Таким образом, Металлург второй раз в истории вылетев, не вылетел.

Но, как говорится, один раз – случайность, два – совпадение, три – закономерность. В следующем сезоне по спортивному показателю Металлург занял предпоследнее место в таблице. Киевский Арсенал прекратил выступления ещё после 14 тура чемпионата, а все результаты его матчей были аннулированы. Из-за аннексии Крыма прекратили своё существование Таврия и Севастополь, и, дабы сохранить 16 команд в УПЛ, Исполком ФФУ (к слову, ровно через год после предыдущего аналогичного решения – 18 июня 2014 года) принял решение, что Металлург и Говерла не вылетят из УПЛ.

Кузнецов-волейболист и "Базар-лига"

Сезон 2011/2012 стал первым в истории запорожского Металлурга, который клубу предстояло провести в Первой лиге. Почти весь сезон запорожцы боролись с Говерлой за первое место в таблице и, казалось, вопрос о выходе в УПЛ не стоит. Однако, к концу первенства несколько осечек привели к тому, что Говерла серьёзно оторвалась и стала недосягаемой, а занимавший третье место Севастополь приблизился на опасное расстояние. Накануне предпоследнего, 33-го тура, Металлург опережал крымчан лишь на одно очко, и командам предстояло сыграть между собой в Севастополе. Наверное, это был самый ажиотажный матч в истории Первой лиги. В прямом эфире его транслировал канал "Футбол", стадион в Севастополе был переполнен, а среди комментаторов Football.ua велись экспертные дискуссии о том, кто же больше достоин выхода в УПЛ – Металлург или Севастополь?

К 74-ой минуте встречи счёт был 1:1, а атмосфера на стадионе наэлектризована настолько, что это напряжение и эмоции чувствовались и через экран. Подача со штрафного с правого фланга – на общем плане не было видно, что произошло, но мяч оказался в сетке ворот Металлурга. Стадион взорвался в овациях, а судью обступили игроки запорожцев, активно показывая, что гол был забит рукой. Спустя несколько секунд режиссер трансляции показал повтор с нескольких ракурсов, и вся страна убедилась, что Кузнецов отправил мяч в ворота отличным волейбольным ударом рукой.

После матча Алексей Белик разразился своей знаменитой тирадой про "Базар-лигу".

Кто знает, повлиял ли на это ажиотаж и скандал вокруг того поединка, но в последнем туре Севастополь в Черновцах сыграл вничью с Буковиной (1:1). Металлург же дома уверенно обыграл Гелиос (4:2) и все же, вернулся в УПЛ.

Воспитанники

Если спортивные результаты у Металлурга на протяжении истории были разные и далеко не всегда команда боролась за высокие места, то своими воспитанниками клуб действительно может гордиться. Без преувеличения можно сказать, что у Металлурга была одна из лучших ДЮСШ в Украине, чему подтверждением являются достижения ее воспитанников. Год назад, в рамках рубрики Best XI, мы составляли список лучших действующих игроков-воспитанников запорожского Металлурга. И команда, которая у нас получилась, наверняка в нынешней УПЛ боролась бы за место в Лиге Чемпионов. Сейчас же вспомним несколько лучших из лучших.

Одним из самых ярких эпизодов новейшей истории Металлурга стал вечер, когда зажглась звeздочка Максима Коваля. 16-летний голкипер отразил пенальти от Артёма Милевского, чем открыл себе дорогу в киевское Динамо.

С киевлянами Коваль дважды становился серебряным призером и один раз – бронзовым призером чемпионата Украины, а в 2013 году был признан лучшим молодым игроком чемпионата Украины по версии УЕФА. После нескольких аренд он осел в клубе Аль-Фатех из Саудовской Аравии, где сейчас и выступает.

Если мы откроем состав Металлурга в период с 2008 по 2010 год, увидим там целое созвездие игроков. Кроме Коваля, это и Виталий Вернидуб, много и серьезно игравший в еврокубках с Зарей и Габалой, и Дмитрий Безотосный, ставший частью прекрасного Черноморца времен Романа Григорчука, а позже игравший под его руководством во все той же Габале. Нельзя также не вспомнить одного из самых талантливых игроков того поколения Максима Ив. Белого, чья жизнь из-за болезни оборвалась в 24-летнем возрасте.

Вишенкой же на торте этого созвездия являются семикратный чемпион Украины Сергей Кривцов, вице-капитан и лидер Шахтера Тарас Степаненко и капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук.

Неверно было бы подумать, что звезды стали выходить из Металлурга лишь в ХХІ веке. Еще в девяностые годы клуб открыл дорогу в большой футбол для игравшего впоследствии в Бенфике Дмитрия Каряки, для обладателя Кубка УЕФА в составе Шахтера Вячеслава Шевчука, одного из "гвардейцев" украинского футбола Валентина Полтавца и для многих-многих других.

Наше время

Увы, в последние несколько лет новые звёзды в Запорожье не загораются – в 2016 году собственники клуба объявили о полном прекращении финансирования. Клуб "подобрали" представители общественной организации "Металлург навсегда", приняв решение о переименовании запорожского клуба "Россо Неро" в "Металлург", а также об унаследовании символики клуба. Попытка реанимирования Металлурга оказалась продлением его агонии. За два сезона во второй лиге "новый" Металлург пропустил 237 голов, заняв предпоследнее и последнее место в турнирной таблице… Летом 2018 года клуб был официально ликвидирован.

Ныне в профессиональном футболе Запорожье представляет созданный в 2017 году МФК Металлург, выступающий в Первой лиге. Очень хочется верить, что запорожский футбол рано или поздно, всё же вернётся на достойный уровень и в будущем подарит Украине ещё много новых ярких звёзд.