Украина

Генеральный директор Шахтера прокомментировал последние слухи авторства итальянской прессы.

Как ранее сообщалось, глава селекционной службы Шахтера Жозе Боту может уйти в Рому.

Посредством публикации в своем Instagram-аккаунте, генеральный директор "горняков" Сергей Палкин дал недвусмысленный комментарий на по поводу данной информации: "Итальянская пресса пишет, что Рома хочет пригласить на работу нашего Директора департамента скаутов. Они просто ещё не знают какая сумма отступных у него в контракте)))), и более того, Жозе счастлив и горит желанием работать в Шахтере", — говорится в подписи к публикации.



Напомним, что ранее глава селекции Шахтера уже получал предложение от одного из топ-клубов АПЛ.