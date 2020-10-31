Украина 31 октября 2020, 16:05 Палкин: Рома хочет пригласить Боту? Они знают его сумму отступных? Генеральный директор Шахтера прокомментировал последние слухи авторства итальянской прессы. Сергей Палкин, фото ФК Шахтер Донецк 31 октября 2020, 16:05 Как ранее сообщалось, глава селекционной службы Шахтера Жозе Боту может уйти в Рому. Посредством публикации в своем Instagram-аккаунте, генеральный директор "горняков" Сергей Палкин дал недвусмысленный комментарий на по поводу данной информации: "Итальянская пресса пишет, что Рома хочет пригласить на работу нашего Директора департамента скаутов. Они просто ещё не знают какая сумма отступных у него в контракте)))), и более того, Жозе счастлив и горит желанием работать в Шахтере", — говорится в подписи к публикации. Посмотреть эту публикацию в Instagram Итальянская пресса пишет, что Рома хочет пригласить на работу нашего Директора департамента скаутов. Они просто ещё не знают какая сумма отступных у него в контракте)))), и более того, Жозе счастлив и горит желанием работать в Шахтере Публикация от Сергей Палкин (@palkin.sergey) 31 Окт 2020 в 5:41 PDT Напомним, что ранее глава селекции Шахтера уже получал предложение от одного из топ-клубов АПЛ. Команды Рома Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте