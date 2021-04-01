Украина

Подопечные Александра Косенко сыграют против Дании и Албании.

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко определился с составом национальной команды на заключительные поединки отборочного этапа чемпионата Европы 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Вратари: Кирилл Ципун (Продэксим), Александр Сухов (ХИТ), Назарий-Зеновий Войтович (Энергия), Владимир Кардаш (Ураган).

Полевые игроки: Сергей Малышко, Михаил Грицына, Николай Грицына, Тарас Королишин (все — Столица, Беларусь), Олег Еремин (Витэн, Беларусь), Михаил Зварич, Владимир Разуванов (Динамо), Игорь Корсун, Петр Шотурма, Дмитрий Сорокин (все — Продэксим), Александр Педяш, Сергей Журба, Егвений Сирый, Александр Школьный (все — ХИТ), Николай Микитюк, Артем Фаренюк, Ярослав Лебедь, Даниил Абакшин, Виталий Радевич (все — Ураган), Тарас Кузь, Марьян Пелех (оба — Энергия).

Также стал известен список игроков, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе, который начнется 4 апреля.

В настоящее время подопечные Александра Косенко занимают второе место в группе 1. В предыдущих матчах украинцы обыграли Албанию (10:3) и дважды уступили хорватам (2:3) в гостях и дома (2:7).

В ближайших матчах сборная Украины дважды сыграет против Дании (7-го и 8-го апреля), а затем проведет встречу с Албанией (11-го апреля). Все матчи пройдут в запорожском Дворце спорта "Юность". Время игры будут стартовать в 19:00 по киевскому времени.