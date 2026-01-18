Україна

Ігор Костюк поділився планами "біло-синіх" на зимову перерву.

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк прокоментував вихід "біло-синіх" із зимової відпустки, а також розповів про підготовку киян до другої половини сезону.

"Головне сьогодні те, що вранці ми провели тестування й отримали досить непогані результати. Зважаючи на це, ми розуміємо, як нам треба побудувати роботу, аби не повторювати її.

Бачимо, що хлопці добре попрацювали у відпустці, виконали ту програму, яку ми їм дали. Тож ми не будемо робити те, що було заплановано стосовно базового фундаменту, і зараз ми вже переходимо до другої фази підготовки – роботи над швидкісною витривалістю. Бігова робота тепер буде поєднуватись зі спеціальною, додається також силова робота.

Ми багато розмовляємо з гравцями з приводу того, що ми робимо і для чого ми це робимо. Вони до цього ставляться з розумінням і це працює в плюс, тому що команда обʼєднана навколо однієї цілі. Гравці у гарному настрої виконують завдання, які ми ставимо перед ними.

Звісно, у першій частині зборів акцент буде на функціональній готовності. З нашими тренерами по фізичній підготовці ми плануємо роботу так, щоб була і силова робота, і час на відновлення до матчів.

Друга частина роботи буде вже більше направлена на тактику, буде більше контрольних ігор. Хоча і під час першої частини ми також зіграємо тренувальні матчі. Звісно, вони будуть проводитися на фоні втоми, але це нормальний робочий процес.

Треба готуватися до сезону, закладати фундамент. Фізичні навантаження, які ми плануємо на ці збори, мають допомогти нам вирішити ті задачі, які ставляться на другу половину сезону", — наводить слова Костюка прес-служба клубу.

Після 16 турів Динамо набрало 26 очок і посідає лише четверте місце в УПЛ, відстаючи від ЛНЗ та Шахтаря на дев'ять балів.

