Англійський форвард відкинув твердження про те, що ключовий момент матчу був простою вдачею, наполягаючи на тому, що тиск мюнхенців зламав гру суперника.
Гаррі Кейн Getty Images
18 січня 2026, 14:41
Гаррі Кейн став на захист своєї команди після нищівної перемоги Баварії над РБ Лейпциг з рахунком 5:1.
Попри переконливий рахунок, у медіа розгорнулася дискусія щодо другого голу мюнхенців, який став переломним у зустрічі. Ключовий епізод стався, коли захисник Лейпцига Рідле Баку послизнувся у власному штрафному майданчику, фактично подарувавши м'яч Гаррі Кейну.
Англієць холоднокровно реалізував цей момент, вивівши Баварію вперед (2:1). Критики одразу назвали цей момент "чистим везінням", яке врятувало гру для Рекордмайстера. Однак Кейн категорично не погоджується з таким трактуванням.
"Це не просто удача. Коли ви тиснете так, як ми, коли ви граєте з такою інтенсивністю, суперник починає помилятися. Ми змусили їх це зробити", — наголосив лідер атак Баварії.
Форвард підкреслив, що епізод із падінням захисника став результатом постійного пресингу, який мюнхенці увімкнули у другому таймі, перевернувши гру з ніг на голову.
Нагадаємо, що Баварія програла перший тайм 0:1, але видала феноменальну другу половину зустрічі. Окрім Кейна, героєм матчу став Майкл Олісе, який записав на свій рахунок гол та три асисти.
Також, варто зазначити, що після 7 місяців відновлення повернувся Джамал Мусіала. Німецький талант менше ніж за хвилину перебуванні на полі віддав гольову передачу.