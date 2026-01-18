Німеччина

Англійський форвард відкинув твердження про те, що ключовий момент матчу був простою вдачею, наполягаючи на тому, що тиск мюнхенців зламав гру суперника.

Гаррі Кейн став на захист своєї команди після нищівної перемоги Баварії над РБ Лейпциг з рахунком 5:1.

Попри переконливий рахунок, у медіа розгорнулася дискусія щодо другого голу мюнхенців, який став переломним у зустрічі. Ключовий епізод стався, коли захисник Лейпцига Рідле Баку послизнувся у власному штрафному майданчику, фактично подарувавши м'яч Гаррі Кейну.

Англієць холоднокровно реалізував цей момент, вивівши Баварію вперед (2:1). Критики одразу назвали цей момент "чистим везінням", яке врятувало гру для Рекордмайстера. Однак Кейн категорично не погоджується з таким трактуванням.

"Це не просто удача. Коли ви тиснете так, як ми, коли ви граєте з такою інтенсивністю, суперник починає помилятися. Ми змусили їх це зробити", — наголосив лідер атак Баварії.

Форвард підкреслив, що епізод із падінням захисника став результатом постійного пресингу, який мюнхенці увімкнули у другому таймі, перевернувши гру з ніг на голову.

Нагадаємо, що Баварія програла перший тайм 0:1, але видала феноменальну другу половину зустрічі. Окрім Кейна, героєм матчу став Майкл Олісе, який записав на свій рахунок гол та три асисти.

Також, варто зазначити, що після 7 місяців відновлення повернувся Джамал Мусіала. Німецький талант менше ніж за хвилину перебуванні на полі віддав гольову передачу.