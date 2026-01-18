Україна

Гравець не адаптувався в Україні.

Кам’янець-подільський Епіцентр на початку осені минулого року підписав бразильського півзахисника Джеоване в якості вільного агента.

26-річний виконавець до цього виступав за португальський Портімоненсе.

Однак нічим особливим за першу частину сезону гравець у новому клубі так і не запам’ятався.

А після одного гола в 523 хвилинах за дев’ять матчів його підправили до бразильської Серії B на правах оренди виступати за клуб КРБ.

Угода розрахована до кінця 2026 року, після чого у футболіста буде ще пів року контракту з Епіцентром.