Україна

Хавбек повертається до гри після тривалої травми.

Азербайджанський Сумгаїт офіційно оголосив про підписання атакувального півзахисника житомирського Полісся Еміля Мустафаєва.

Як повідомляє пресслужба клубу, 24-річний хавбек приєднався до Сумгаїта на правах оренди до завершення сезону-2025/26. Першу частину нинішньої кампанії Мустафаєв пропустив через травму та не провів жодного матчу.

Минулого сезону футболіст виступав на правах оренди за Чорноморець, де зіграв 11 поєдинків. Загалом у складі Полісся Мустафаєв провів 34 матчі, в яких відзначився трьома голами та п’ятьма асистами.

Контракт гравця з житомирським клубом чинний до 30 червня 2027 року.

Після 16 турів Сумгаїт посідає п’яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану, маючи 27 очок.