Іспанія

Форвард "вершкових" відзначився голом у матчі проти Леванте.

Реал Мадрид у матчі 20 туру іспанської Ла Ліги здобув перемогу над Леванте (2:0).

У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник "вершкових" Кіліан Мбаппе, який реалізував пенальті у другому таймі.

Для 27-річного форварда це був 412 гол у кар'єрі і за цим показником він обійшов Тьєррі Анрі, на рахунку якого 411 забитих м'ячів.

Наступна мета Мбаппе – це Карім Бензема, на рахунку якого 513 голів у кар'єрі і він продовжує виступати у Саудівській Аравії за Аль-Іттіхад.

Цього сезону Мбаппе провів 26 матчів, у яких забив 30 голів та віддав п'ять гольових передач.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Мадрид — Леванте.