Сьогодні, 18 січня, харківський Металіст 1925 проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Младена Бартуловича буде австрійський Вольфсберг. Матч розпочнеться о 16:00.

Онлайн трансляція матчу Металіст 1925 — Вольфсберг:

За підсумками першої частини сезону УПЛ Металіст 1925 посів сьому сходинку.