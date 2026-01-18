До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 18 січня, розпочавшись о 16:00.
фото ФК Металіст 1925
18 січня 2026, 11:22
Сьогодні, 18 січня, харківський Металіст 1925 проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Суперником для команди Младена Бартуловича буде австрійський Вольфсберг. Матч розпочнеться о 16:00.
Онлайн трансляція матчу Металіст 1925 — Вольфсберг:
За підсумками першої частини сезону УПЛ Металіст 1925 посів сьому сходинку.