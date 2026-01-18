Іспанія

Головний тренер Бетіса назвав гру своєї команди практично бездоганною та пояснює, як вдалося здолати складного суперника попри втому та кадрові втрати.

Мануель Пеллегріні, не приховував задоволення після тріумфу Бетіса над Вільярреалом (2:0) на стадіоні Ла Картуха.

Чилієць особливо відзначив характер своїх підопічних, адже команда мала лише кілька днів на відновлення після кубкової гри, тоді як суперник готувався цілий тиждень. Головним меседжем пресконференції стала категорична незгода тренера з твердженнями про спад у грі севільців. Коментуючи важливість цієї перемоги для боротьби за єврокубки, Пеллегріні відкинув тезу про те, що команда долає кризу.

"Я не знаю, чи "переломний момент" — це правильне слово. Я завжди казав, що команда ніколи не переживала кризу. У всіх команд є свої злети та падіння. Ця команда підтримує стабільний рівень гри, який дозволяє нам залишатися конкурентоспроможними у всіх трьох турнірах", — наголосив наставник.

Пеллегріні підкреслив, що попереду ще 18 турів, і такі перемоги перед 60 000 вболівальників дають потужний емоційний поштовх. Ключем до перемоги тренер назвав тактичну перебудову за участю Джованні Ло Чельсо.

Аргентинець, який вийшов грати зліва, став справжнім кошмаром для оборони Вільярреала і залишив поле під овації трибун. "Зміна з Джіо була дуже важливою. Він грав ліворуч, мав великий контроль над грою, і суперник насилу стримував його. Я дуже радий за Джіо; він повинен виходити з кожного матчу під оплески, а не під критику через певні проблеми з темпераментом", — зазначив Пеллегріні.

Попри насичений лазарет, Пеллегріні відмовився використовувати це як виправдання. Хоча новини про стан гравців залишаються тривожними: Антоні: відчув дискомфорт у паху (пубалгія) через перенавантаження. Амрабат: все ще відновлюється після зіткнення з Іско. Деосса: його участь у четверговій грі під питанням через хворобу.

"Я ніколи не говорю про відсутність гравців. Ті, хто готовий — важливі в цей момент. Ми зіграли атакувальний матч з безліччю моментів і практично бездоганною грою в обороні проти дуже креативного суперника», — підсумував головний тренер Бетіса.