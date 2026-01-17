Україна

Хавбек задоволений власним прогресом і готовий до контролю матчів на зборах.

Півзахисник київського Динамо Микола Михайленко поділився враженнями від першого тренування команди на зимових зборах у Туреччині.

"Звичайно, завжди хочеться повертатися до роботи. Усі скучили один за одним, сподіваюся, що всі добре відпочили. Тому з новими силами будемо працювати", – зазначив гравець.

Михайленко прокоментував і тест "йо-йо", який проводили на першому тренуванні:



"Тут немає такого, що ти виграв цей тест. Кожен біжить стільки, скільки може. Для мене головне – побити свій минулорічний результат. Це означає, що я став кращим, і я задоволений цим".

Щодо важких моментів на зборах, хавбек додав:



"Збори – це підготовка, фізичний фундамент. Є моменти, де важче, ніж зазвичай, але це нормальний процес. Без цього взагалі ніяк. Тому потрібно сприймати труднощі як етап підготовки до легших моментів у сезоні".

Раніше Динамо опублікувало перелік шести суперників у спарингах у Туреччині. Перший контрольний матч відбудеться 20 січня проти Короною Кельце, а завершать збори 14 лютого грою з латвійською РФШ, з якою кияни перетиналися у Лізі Європи сезону 2024/25.

Наразі Динамо займає 4-те місце в УПЛ, набравши 26 очок після 16 турів. Перший офіційний матч 2026 року команда проведе 21 лютого проти Руху.