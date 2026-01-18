Заплановано, щонайменше, сім товариських матчів.
фото ФК Оболонь Київ
18 січня 2026, 09:00
Київська Оболонь під час зимової перерви в українській Прем’єр-лізі розіб’є тренувальний табір у Туреччині.
Там команда Олександра Антоненка запланувала провести, як мінімум, сім товариських поєдинків.
24 січня — Ботев Пловдив (Болгарія)
28 січня — Феронікелі (Косово)
28 січня — Приштина (Косово)
1 лютого — Ліферінг (Австрія)
5 лютого — Петрокуб (Молдова)
12 лютого — Кеге (Данія)
12 лютого — Пахтакор (Узбекистан)
Початок зборів у Оболоні запланований на 18 січня.