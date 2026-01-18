Київська Оболонь під час зимової перерви в українській Прем’єр-лізі розіб’є тренувальний табір у Туреччині.

Там команда Олександра Антоненка запланувала провести, як мінімум, сім товариських поєдинків.

24 січня — Ботев Пловдив (Болгарія)
28 січня — Феронікелі (Косово)
28 січня — Приштина (Косово)
1 лютого — Ліферінг (Австрія)
5 лютого — Петрокуб (Молдова)
12 лютого — Кеге (Данія)
12 лютого — Пахтакор (Узбекистан)

Початок зборів у Оболоні запланований на 18 січня.