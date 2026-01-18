Італія

Оренда може завершитись значно швидше запланованого.

Ірландський нападник Еван Фергюсон цей сезон проводить у італійській Ромі на правах оренди з англійського Брайтона за 3 млн євро.

Однак під футбол нинішнього головного тренера "вовків" 21-річний виконавець так само не пасує, як і його український конкурент за позицією Артем Довбик.

У підсумку, на рахунку футболіста п’ять голів та два асисти за 988 хвилин у 21 матчі й доволі високі шанси залишити клуб уже цієї зими.

При цьому повернення гравця до Братона також вважається малоймовірним, бо на нього вже претендує низка інших клубів.

Є варіанти з Італії: Наполі та Болонья, але також підписати Фергюсона прагнуть шотландський Селтік та севільський Бетіс.