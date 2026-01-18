Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 17 січня 2026 року.

Мадридський Реал у матчі 20 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі здобув перемогу над Леванте (2:0), яка стала першою для нового головного тренера "вершкових" Альваро Арбелоа.

Мадридська команда відкрила рахунок у матчі в середині першого тайму, коли Кіліан Мбаппе реалізував пенальті. Через сім хвилин перевагу "вершкових" подвоїв Рауль Асенсіо.

Після 20 турів Реал набрав 48 очок і на один бал відстає від Барселони, проте "блаугранас" мають гру в запасі. Леванте має 14 очок і займає лише 19 позицію.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Леванте у рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Реал — Леванте 2:0

Голи: Мбаппе, 58 (пен.), Асенсіо, 65.

Реал: Куртуа — Вальверде, Асенсіо (Алаба, 90), Гюйсен (Себальйос, 61), Каррерас — Камавінга (Гюлер, 46), Чуамені, Беллінгем — Мбаппе, Гарсія (Мастантуоно, 46), Вінісіус.

Леванте: Раян — Санчес, Маттуро, Дела, Толян — Венседор (Рагубер, 66), Альварес (Кортес, 83), Мартінес — Тунде (Еспі, 83), Ейонг (Лосада, 66), Ромеро (Оласагасті, 83).

Попередження: Венседор — Чуамені, Г. Гарсія.