Іспанія

Головний тренер Вільярреала розкритикував арбітрів за подвійні стандарти.

Поразка від Бетіса (0:2) стала гірким розчаруванням для наставника Вільярреала Марселіно Гарсії Тораля.

Після матчу тренер Жовтої субмарини не стримував емоцій, аналізуючи причини невдачі. Він наголосив, що доля рівного поєдинку вирішилася через дрібні деталі, низьку реалізацію та суддівські рішення.

Найбільше обурення Марселіно викликала непослідовність рефері. Тренер вказав на епізод, у якому захисник Альфонсо Педраса отримав серйозну травму, що залишилася безкарною, тоді як його команду покарали вилученням.

"У нас гравцеві зламали носа ударом ліктя в обличчя, і це навіть не було зафіксовано як фол. Нам довелося зробити заміну, бо в Педраси паморочилося в голові. А ще є інтерпретація судді щодо нашого вилучення. Саме так він це вирішив. Суддя вирішує, і тут нема чого говорити", — заявив Марселіно.

Водночас тренер не знімає провини зі своєї команди за вилучення Санті Комесаньї. Марселіно назвав цей епізод неминучим покаранням за недисциплінованість, підкресливши, що грати вдесятьох проти сильного суперника — це вирок.

"Я не бачив моменту достатньо добре, щоб сказати, чи це був фол, але це точно була дія, якої можна було уникнути, Ми зробили помилку, залишившись вдесятьох у напруженому матчі. А в сучасному футболі це означає, що ти не перемагаєш. Що я можу сказати, так це те, що це вже четвертий раз у важливих матчах, коли нас залишається лише десятеро", — визнав наставник.

Аналізуючи перебіг гри, Марселіно зазначив, що до фатальних помилок Вільярреал контролював ситуацію. У першому таймі команда мала два явні моменти, але підвела реалізація.

"У другому таймі ми домінували, потім поганий винос призвів до пропущеного голу. Ми відновилися і мали шанси зрівняти рахунок, але вилучення все змінило. Суперник має хороших гравців, і вони скористалися своєю нагодою. Ми повинні їх привітати", — підсумував тренер.