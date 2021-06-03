Место проведения финальной встречи турнира станет известно позднее.
Финальный матч Кубка Украины в сезоне-2021/22 состоится 11 мая, сообщает официальный сайт УАФ.
Место проведения финальной встречи турнира станет известно позднее.
Напомним, в этом году Кубок Украины достался киевскому Динамо, которое в Тернополе обыграло Зарю в дополнительном времени со счетом 1:0.
Ранее сообщалось, что новый сезон УПЛ стартует матчами, которые запланированы на 25 июля, а встреча Суперкубка страны пройдет 24 июля.
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