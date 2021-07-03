Украина

Период заявок команд на УПЛ пройдет с 8 по 15 июля.

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила об утверждении графика регистрации и заявок футболистов на первый заявочный период для сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

График регистрации и заявок игроков команд УПЛ:

8-9 июля: Ворскла, Колос, Заря, Шахтер, Динамо

12 июля: Черноморец, Металлист-1925, Верес, Олимпик

13 июля: Ингулец, Мариуполь, Рух, Александрия

14 июля: Львов, Днепр-1, Десна, Ворскла, Шахтер

15 июля: Колос, Заря, Динамо

Ранее стал известен календарь первого круга чемпионата Украины на сезон-2021/22.

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