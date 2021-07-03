Период заявок команд на УПЛ пройдет с 8 по 15 июля.
Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила об утверждении графика регистрации и заявок футболистов на первый заявочный период для сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
График регистрации и заявок игроков команд УПЛ:
8-9 июля: Ворскла, Колос, Заря, Шахтер, Динамо
12 июля: Черноморец, Металлист-1925, Верес, Олимпик
13 июля: Ингулец, Мариуполь, Рух, Александрия
14 июля: Львов, Днепр-1, Десна, Ворскла, Шахтер
15 июля: Колос, Заря, Динамо
Ранее стал известен календарь первого круга чемпионата Украины на сезон-2021/22.
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