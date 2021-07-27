В первом раунде розыгрыша национального кубка примут участие десять клубов.
dynamo.kiev.ua
27 июля 2021, 09:40
Сегодня, 27 июля, в Киеве в доме Футбола пройдет жеребьевка первого предварительного этапа Кубка Украины в сезоне-2021/22.
На данном этапе Кубка Украины примут участие восемь команд Второй лиги и две команды из аматорского чемпионата. Матчи данной стадии турнира пройдут 4 августа. Во время жеребьевки команды будут разделены на группы по региональному принципу.
Во втором предварительном этапе примут участие команды Первой и Второй лиг (39 команд) и пять победителей первого этапа. Базовый день проведения матчей второго этапа Кубка Украины — 18 августа.
Участники первого предварительного раунда Кубка Украины
Представители ПФЛ: Любомир, АФСК Киев, Мункач, Карпаты Львов, Левый Берег, Тростянец, СК Полтава, Скорук
Аматоры: Олимпия, Феникс
Онлайн-трансляция жеребьевки начнется в 12:00 по киевскому времени:
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