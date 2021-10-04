Украина

УПЛ уходит на небольшой перерыв в связи с международной паузой на поединки национальных сборных.

Динамо Киев и Шахтер разошлись миром в напряженном поединке, который прошел в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги.

Как сообщает официальный сайт "горняков", во время перерыва на матчи национальных сборных футболисты донецкого клуба получили пятидневный отдых, который начался с этого понедельника, 4 октября.

Вернутся к тренировочному процессу подопечные Роберто Де Дзерби уже в субботу утром, 9 октября.

Напомним, что следующий матч в рамках УПЛ, который состоится 15 октября, Шахтер проведет против луганской Зари.

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