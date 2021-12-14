Поединки стадии пройдут уже в 2022 году.
Кубок Украины
14 декабря 2021, 12:24
УАФ на своем официальном сайте объявила дату проведения жеребьевки стадии 1/4 финала Кубка Украины.
Процедура жеребьевки состоится 15 декабря в Киеве в Доме футбола. Начало жеребьевки — в 14:00 по киевскому времени.
Участники стадии 1/4 финала: Динамо, Шахтер, Заря, Днепр-1, Ворскла, Александрия, Львов и Металлист.
Также отмечается, что базовый день матчей 1/4 финала Кубка Украины — 2 марта 2021 года.
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