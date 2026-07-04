Україна

Форвард "біло-синіх" поділився своїми думками перед стартом нового сезону.

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі проти ЛАСКа (2:0) на зборах в Австрії, в якому він оформив дубль.

"Це була остання гра на зборах. Ми перемогли і з хорошим настроєм будемо рухатись далі. Вважаю, що ми на сто відсотків готові до початку сезону, до першої кваліфікаційної гри у Лізі Європи. Думаю, вболівальники побачили, наскільки ми заряджені та готові до кваліфікації. Сподіваємося, так само продовжимо і будемо радувати наших вболівальників.

ЛАСК – хороша команда, фізично підготовлена, має у своєму складі хороших гравців, які можуть створювати небезпечні моменти. Але у нас на полі була команда, ми виявилися сильнішими і, на мій погляд, закономірно перемогли.

Динамо Київ — ЛАСК 2:0 Відео голів та огляд товариського матчу

Підтримка стадіону? Чесно – було несподівано, адже гра товариська, а трибуни були заповнені. За такої атмосфери було приємно грати, навіть не було відчуття, що матч товариський. Дякую усім, хто прийшов на трибуни, аби нас підтримати.

Поки не можу нічого сказати, адже ми ще не розбирали гру Університаті. Але попереду у нас цілий тиждень, будемо готуватися до цього матчу. Сподіваємось перемогти. Нашим уболівальникам у Любліні хочу сказати, аби вони приходили на стадіон та підтримали нас. Запрошуємо всіх на гру. Будемо намагатись порадувати глядачів чудовою грою та позитивним результатом", — наводить слова Пономаренка прес-служба клубу.

Раніше стало відомо, хто розсудить Динамо та Університатю у відборі ЛЄ.