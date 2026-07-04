Україна

Вже колишній гравець продовжить роботу у команді з Кам'янця-Подільська.

Півзахисник Епіцентра Андрій Беженар вирішив завершити професійну кар'єру у віці 34 років. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Беженар пройшов шлях з Епіцентром від аматорського рівня до Прем'єр-ліги. На його рахунку 141 матч за клуб, у яких він забив 13 голів та віддав 17 асистів.

Також наголошується, що Андрій продовжить роботу у структурі клубу з Кам'янця-Подільська.

Крім Епіцентра Беженар захищав кольори Ністри, де відіграв 12 матчів та забив три м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Епіцентр підписав вихованця Руху.