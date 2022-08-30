Четвертий тур чемпіонату України пройде за чотири дні.
ФК Шахтар
30 серпня 2022, 19:44
Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дати та час проведення матчів четвертого туру УПЛ у сезоні-2022/23. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.
4 тур
9 вересня (п’ятниця)
Рух – Зоря 17:00
10 вересня (субота)
Кривбас – Верес 15:00
Шахтар – Чорноморець 17:00
11 вересня (неділя)
Дніпро-1 – Металіст 1925 13:00
Колос – Металіст 15:00
Динамо – Львів 17:00
12 вересня (понеділок)
Ворскла – Олександрія 13:00
Інгулець – Минай 15:00
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