Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дати та час проведення матчів четвертого туру УПЛ у сезоні-2022/23. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

4 тур

9 вересня (п’ятниця)

Рух – Зоря 17:00

10 вересня (субота)

Кривбас – Верес 15:00
Шахтар – Чорноморець 17:00

11 вересня (неділя)

Дніпро-1 – Металіст 1925 13:00
Колос – Металіст 15:00
Динамо – Львів 17:00

12 вересня (понеділок)

Ворскла – Олександрія 13:00
Інгулець – Минай 15:00

Раніше Football.ua розповів про найцікавіше, що відбувалося у другому турі УПЛ.