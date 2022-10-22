Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зусстрічі.
Олександрія — Львів, фото Олександрія
22 жовтня 2022, 20:20
Олександрія в рамках дев'ятого туру чемпіонату України обіграла ПФК Львов та піднялась до топ-3 команд ліги.
Три очки господарям поля принесли точні удари Калітвінцева та Цурикова наприкінці першого та на початку другого таймів відповідно.
Огляд матчу:
Олександрія — Львів 2:0
Голи: Калітвінцев, 45+2, Цуріков, 67
Олександрія: Білик — Мірошніченко, Мельник, Бабогло, Цуріков — Демченко, Дришлюк (Мустафаєв, 90), Рибалка (Ковалець, 71) — Калітвінцев (Шулянський, 84), Кожушко (Кобзар, 72), Третьяков (Скорко, 90).
Львів: Ільющенков — Муравський, Никитюк, Мильченко — Васильєв — Грисьо, Шишка (Крушинський, 52), Бойко (Мишенко, 52), Полегенько — Нич (В. Михайлів, 69), Бугай.
Попередження: Дришлюк — Никитюк.