Україна

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зусстрічі.

Олександрія в рамках дев'ятого туру чемпіонату України обіграла ПФК Львов та піднялась до топ-3 команд ліги.

Три очки господарям поля принесли точні удари Калітвінцева та Цурикова наприкінці першого та на початку другого таймів відповідно.

Огляд матчу:

Олександрія — Львів 2:0

Голи: Калітвінцев, 45+2, Цуріков, 67



Олександрія: Білик — Мірошніченко, Мельник, Бабогло, Цуріков — Демченко, Дришлюк (Мустафаєв, 90), Рибалка (Ковалець, 71) — Калітвінцев (Шулянський, 84), Кожушко (Кобзар, 72), Третьяков (Скорко, 90).



Львів: Ільющенков — Муравський, Никитюк, Мильченко — Васильєв — Грисьо, Шишка (Крушинський, 52), Бойко (Мишенко, 52), Полегенько — Нич (В. Михайлів, 69), Бугай.



Попередження: Дришлюк — Никитюк.