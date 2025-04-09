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До цього функціонер набрався досвіду у двох командах зі Львова.

Відомий функціонер Ігор Дедишин став технічним директором Української асоціації футболу. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

48-річний фахівець вже розпочав виконання своїх нових обов'язків.

Після скромної кар'єри у футболі, Ігор також виступав у вищій лізі України з футзалу з 1994 по 1997 рік.

Потім з 2022 року Дедишин обіймав різні керівні посади у львівських Карпатах, а з серпня 2009 року до липня 2015 року працював генеральним директором клубу.

У 2016 та 2017 роках він був генеральним директором Вереса, а також словенського Целє.

З 2018 року Дедишин займався будівництвом академії львівського Руху, після чого влітку 2019 року став генеральним директором клубу.

Раніше повідомлялося, що УАФ надіслала офіційного листа до УЄФА щодо інциденту, який мав місце під час проведення 49 Конгресу УЄФА у Белграді.