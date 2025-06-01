Україна

Олексій Деревінський стане головним арбітром вирішального матчу між Францією та Португалією, а Олексій Миронов допомагатиме йому як асистент.

Українські арбітри отримали високу оцінку на міжнародній арені — вони призначені на фінальний матч юнацького чемпіонату Європи U-17, що триває в Албанії.

У поєдинку за титул, де зустрінуться юнацькі збірні Франції та Португалії, головним арбітром виступить Олексій Деревінський. Йому допомагатиме асистент Олексій Миронов, який також представляє Україну.

Фінал Євро-2025 U-17 пройде 1 червня в столиці Албанії — Тирані. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, Деревінський був четвертим арбітром на півфінальному матчі Євро.