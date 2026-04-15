Ліга чемпіонів

Колишній футболіст прокоментував вихід Атлетіко до півфіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні мадридський Атлетіко поступився каталонській Барселоні в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, але за сумою двох матчів вийшов до наступного раунду змагань.

Атлетіко Мадрид — Барселона 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри телевізійний експерт та колишній футболіст "блаугранас" і національної збірної Франції Тьєррі Анрі прокоментував виступ обох команд.

"Я розчарований через виліт Барселони. Особливо в той спосіб, як це сталось. Ми вже понад два роки говоримо, що Атлетіко дають їм можливості, коли вони повністю контролюють гру, і саме тоді Атлетіко їх карає. Атлетіко покарав їх у Кубку Іспанії, вони покарав їх вдома в Лізі чемпіонів, і знову сьогодні

Як сказав Міка Річардс, Ламін Ямаль був видатним гравцем на полі. Він тягнув цю команду на своїї плечах. Так само, як і Ферран Торрес. Але вони завжди залишаються суперникам якісь шанси...

Але є один хлопець, про якого я хочу поговорити, Маркос Льоренте. Вау! Він грав так, немов був одержимий. Грізманн теж, часом. Хуліан не провів одну зі своїх найкращих ігор, але Маркос Льоренте... просто вау!

Вибити Барселону у двох змаганнях за сезон — це заслуговує на похвалу для Атлетіко.

Подумайте також і про Грізманна. Було б чудово, якби він міг досягти чогось подібного в Атлетіко, виграти щось таке велике. Він ніколи не вигравав Лігу чемпіонів чи Ла Лігу. Це було б фантастично для нього.

Але, як ви сказали, у Лізі чемпіонів все ще є кілька дуже хороших команд. Арсенал проти Атлетіко? Побачимо, спочатку нам потрібно вибити Спортінг", — заявив французький ексфутболіст.

У півфіналі мадридський Атлетіко зіграє проти переможця пари лондонського Арсеналу та лісабонського Спортінга.