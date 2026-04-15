Півзахисник Барселони прокоментував виліт команди з Ліги чемпіонів УЄФА.

Напередодні каталонська Барселона обіграла мадридський Атлетіко в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, але за сумою двох матчів залишила турнір.

Атлетіко Мадрид — Барселона 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "блаугранас" Френкі де Йонг прокоментував виступ власної команди.

"Зрештою, перший матч став вирішальним у цьому протистоянні. Червона картка сьогодні — це ганебне рішення арбітра. Але ця дуель була програна нами, як командою, і нам немає виправдань.

Сьогодні ми виклались на повну, і я думаю, що вболівальники Барси можуть пишатись. Очевидно, що ми дуже хочемо виграти Лігу чемпіонів. Як і Атлетіко. Але зрештою, це футбол. Перемагає команда, яка заб'є найбільше голів. Ми заслуговували більше на вихід до наступного раунду, але ми не забили більше голів.

Наступного сезону ми знову викладемось на повну, щоб перемогти. Я впевнений, що ми виграємо цей турнір, якщо не наступного року, то через рік. Ми це зробимо. Я впевнений у цьому. Уболівальники Барси хочуть цієї перемоги, і ми маємо зробити це для них.

Сьогоднішній результат болітиме, бо ми були набагато кращі за Атлетіко Мадрид, але найголовніше — забивати голи, а вони забили більше, аніж ми за два матчі. Можливо, у них більше досвіду в подібних матчах, це також відіграє свою роль.

Сьогодні ми повністю перегравали їх упродовж усієї гри. У них був один шанс — вони забили гол, і це коштувало нам результату", — заявив нідерландський виконавець.

У півфіналі мадридський Атлетіко зіграє проти переможця пари лондонського Арсеналу та лісабонського Спортінга.