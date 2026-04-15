Голкіпер Атлетіко прокоментував вихід команди до півфіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні мадридський Атлетіко поступився каталонській Барселоні в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, але за сумою двох матчів вийшов до наступного раунду змагань.

Після завершення гри воротар "матрацників" Хуан Муссо прокоментував виступ власної команди.

"Рафінья сказав, що Барселону пограбували? Це божевілля намагатись представити результат цієї дуелі в якості пограбування. Складається враження, ніби їм відмовили у призначенні восьми пенальті.

Було два епізоди боротьби в штрафному в цій зустрічі, і якщо вони вимагають пенальті за моє зіткнення із Ферміном, то я навіть не знаю, що сказати... Мені його дійсно шкода, бо він сильно травмувався. Але це був рух, який природньо відбувається з воротарем, коли я намагаюсь блокувати удар ногою.

Ми давно мріяли про щось велике. Ми хотіли пройти цей етап і знали, що можемо це зробити. Найбільша сила цієї команди — ніколи не здаватися у власних мріях. Ми вірні своїм мріям, своїм власним цілям.

Із тими зусиллями, які докладає ця команда, ми заслуговуємо на великі досягнення.

Команда віддасть усе можливе, щоб принести радість своїм уболівальникам. Вони завжди підтримують нас, і це дуже важливо для всіх, для команди, а також щоб трохи залякати суперників", — заявив аргентинський виконавець.

У півфіналі мадридський Атлетіко зіграє проти переможця пари лондонського Арсеналу та лісабонського Спортінга.