Football.ua за підтримки betking пропонує кілька найцікавіших ставок на вирішальні поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Сьогодні визначаться останні учасники півфіналів. Після напружених вівторкових матчів естафету перехоплюють головні фаворити турніру. У Лондоні та Мюнхені на вболівальників чекають розв'язки у парах, де мінімальна перевага в один м'яч після перших ігор обіцяє максимально відкритий та атакувальний футбол.

У рамках нашої рубрики Football.ua разом із betking підготував прогнози на сьогоднішні чвертьфінальні поєдинки.

Арсенал — Спортінг

Ставка: тотал більше 2.5 з коефіцієнтом 1.78

Перша зустріч у Лісабоні завершилася мінімальною перемогою "канонірів" із рахунком 1:0. Це змушує Спортінг діяти агресивніше на Емірейтс, адже португальцям необхідно забивати, щоб розраховувати на прохід далі. "Каноніри" на загальному етапі стали найбільш результативною командою (23 голи), тож вдома вони точно не гратимуть на утримання рахунку.

Враховуючи, що Спортінг у 1/8 фіналу продемонстрував неймовірну волю до перемоги та здатність забивати багато, ми очікуємо на результативний поєдинок. Арсенал перед рідними трибунами завжди намагається домінувати, що у поєднанні з необхідністю гостей відіграватися створює ідеальні умови для ставки на високу результативність

Баварія — Реал Мадрид

Ставка: тотал більше 3.5 з коефіцієнтом 1.71

Справжня європейська класика. Після першого матчу, в якому Баварія здобула перемогу 2:1, інтрига розпалилася до межі. "Вершкові" під керівництвом Альваро Арбелоа на Сантьяго Бернабеу завжди грають із особливим натхненням, а необхідність відігравати дефіцит в один м'яч змусить мадридців атакувати великими силами з перших хвилин.

Баварія у цьому сезоні демонструє дуже змістовний футбол в атаці, забивши 18 м'ячів на загальному етапі. Мюнхенці вміють користуватися вільними зонами, які неминуче з'являтимуться в обороні Реала під час їхніх наступів. Коли зустрічаються такі атакувальні машини, ставка на високу результативність виглядає максимально обґрунтованою. Очікуємо на справжнє гольове шоу у Мюнхені.

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

