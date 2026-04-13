Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 13 квітня 2026 року.

Донецький Шахтар у матчі 23 туру української Прем'єр-ліги в гостях поділив очки із черкаським ЛНЗ (2:2).

Команда Арди Турана відкрила рахунок на 11 хвилині, коли Артур Рябов головою зрізав м'яч у ворота після удару Аліссона.

На 28 хвилині підопічні Віталія Пономарьова зрівняли рахунок — цього разу м'яч від спини Валерія Бондаря опинився у сітці воріт "гірників". Через шість хвилин Егіналду отримав передачу від воротаря Дмитра Різника перед штрафним і в дотик точно пробив по воротах.

ЛНЗ знову зрівняв рахунок на четвертій компенсованій хвилині до першого тайму, коли після чергової подачі з кутового м'яч долетів до Марка Ассінора, а той вдало пробив низом.

Після 22 турів Шахтар і ЛНЗ продовжують разом очолювати УПЛ, набравши по 51 очку, але "гірники" мають гру в запасі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Шахтар у рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

ЛНЗ — Шахтар 2:2

Голи: Бондар, 28 (авт.), Ассінор, 45+4 — Рябов, 11 (авт.), Егіналду, 34.

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв — Рябов, Дідик, Пастух — Кравчук (Твердохліб, 79), Ассінор (Микитишин, 63), Кузик.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Марлон Сантос, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Назарина (Невертон, 77), Педріньйо да Сілва (Очеретько, 46) — Аліссон, Траоре, Егіналду (Матвієнко, 86).

Попередження: Аліссон, Бондар.