Керманич Епіцентру прокоментував поразку від Зорі.

Кам’янець-подільський Епіцентр напередодні поступився луганській Зорі у гостьовому матчі двадцять третього туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри головний тренер новачків УПЛ Сергій Нагорняк прокоментував виступ власної команди.

"Це була гра, яку не повинні були програвати. В першому таймі до забитого м’яча було 2-3 хороші нагоди. Не забили — воротар Зорі добре зіграв. Потім, давайте відверто, пропустили м’яч із нічого.

Після цього вже було більше емоцій. Хлопці намагались виправити ситуацію у другому таймі. Але як таких моментів не було. Єдиний момент, коли Сіфуентес міг на техніку виконати, коли Зоря помилилась.

Можливо, ми з часом станемо сильніше, але мені, як тренеру, неприємно зараз такі ігри програвати. Абсолютно рівна гра. Знали, як вони будуть діяти, усе правильно хлопці виконували. Можливо, трошки не вистачило емоцій. Це та річ, яку важко відновити.

У матчі з Кудрівкою стільки емоцій було витрачено… Навіть я, будучи на бровці, відчував, що в мене якісь емоції з’явилися лише десь за два дні до матчу проти Зорі. Я вже розумів, що це пізно. Ми намагались робити різні вправи для відновлення, але не вийшло.

Із усією повагою до Зорі, але вони нічого не створили біля наших воріт. Єдина помилка на 90 хвилині. Ми не заслуговували на поразку. Усе приходить із досвідом і класом футболістів.

Зараз хлопці відпочинуть, дам вихідний, наберуться сил. У нас наступні дві домашні гри — кожна з них буде за шість очок. Зроблю все, що від мене залежить і моя команда буде виглядати по-іншому ментально і в усіх інших планах", — заявив український фахівець.

У наступному турі кам’янець-подільський Епіцентр прийматиме львівські Карпати.