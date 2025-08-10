Україна

17-річний вінгер Сан-Паулу перебереться до Донецька за 10 мільйонів євро плюс бонуси, медогляд заплановано на понеділок.

Шахтар досяг домовленості з бразильським клубом Сан-Паулу щодо трансферу лівого вінгера Лукаса Феррейри, повідомляє Фабріціо Романо.

Фіксована сума угоди становить десять мільйонів євро, ще два мільйони клуб може отримати у вигляді бонусів у разі виходу донеччан до групового етапу Ліги чемпіонів. Також бразильці зберегли за собою десять відсотків від майбутнього продажу гравця.

Медичне обстеження 19-річного футболіста заплановано на понеділок.

