Шахтар досяг домовленості з бразильським клубом Сан-Паулу щодо трансферу лівого вінгера Лукаса Феррейри, повідомляє Фабріціо Романо.

Фіксована сума угоди становить десять мільйонів євро, ще два мільйони клуб може отримати у вигляді бонусів у разі виходу донеччан до групового етапу Ліги чемпіонів. Також бразильці зберегли за собою десять відсотків від майбутнього продажу гравця.

Медичне обстеження 19-річного футболіста заплановано на понеділок. 

