Ліга Європи

Поєдинки відбудуться 14 серпня.

Матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги Європи між донецьким Шахтарем та грецьким Панатінаїкосом обслуговуватиме німецька бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначено Даніеля Зіберта, якому допомагатимуть Ян Зайдель та Рафаель Фольтін. Роль резервного арбітра дісталася Тімо Гераху.

За систему ВАР відповідатиме Крістіан Дінгерт, якому допомагатиме Йоханн Пфайфер.

Поєдинок Шахтар — Панатінаїкос пройде у четвер, 14 серпня, о 21:00. У першому матчі команди обійшлися без голів – 0:0.

Матч між угорським Пакшем та житомирським Поліссям у кваліфікації Ліги конференцій також дістався німцям.

Головним рефері буде Даніель Шлагер, а його помічниками призначено Свен Вашицкі та Тобіас Фрітш. Четвертим арбітром буде Тобіас Райхель.

За систему ВАР відповідатимуть Катрін Рафальські та Бенджамін Картус.

Матч Пакш – Полісся відбудеться у четвер, 14 серпня, о 20:00. У першій грі "вовки" обіграли угорців із рахунком 3:0.