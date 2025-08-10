Інше

Гравець саме шукає собі новий клуб.

Італійський захисник Давіде Калабрія цього літа опинився на ринку вільних агентів, адже термін дії його контракту з Міланом добіг до завершення.

Останні пів року минулого сезону 28-річний виконавець провів на правах оренди в Болоньї, із якою виграв Кубок Італії, у фіналі на Стадіо Олімпіко здолавши саме "россонері".

Однак від початку літа футболіст досі не може знайти собі новий клуб.

Є пропозиції з Туреччини, від Фіорентини та лондонського Крістал Пелес, і нещодавно до цього переліку додався грецький Панатінаїкос — суперник донецького Шахтаря в кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

"Зелені" запропонували Калабрії підписати угоду до 2028 року.

У минулому сезоні Давіде провів 27 матчів, забив один гол та віддав один гольовий пас.