Шахтар хоче отримати більше за свого бразильського вінгера, який уже погодив контракт з англійським клубом до 2030 року.

Лівий вінгер Шахтаря Кевін Сантос перебуває за крок від трансферу до Фулгема, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Лондонський клуб зробив офіційну пропозицію у розмірі 45 мільйонів євро, проте донецька команда прагне виручити щонайменше 50 мільйонів.

За інформацією джерела, бразильський футболіст уже погодив особисті умови контракту з Фулгемом, угода розрахована до 2030 року.

Кевін приєднався до Шахтаря у січні 2024 року, перейшовши з Палмейраса за 12 мільйонів євро. Його чинний контракт з українським клубом діє до кінця 2028 року. Цього сезону вінгер встиг забити чотири голи та зробити два асисти у трьох матчах.

Раніше повідомлялося, що Рома цікавиться Кевіном.