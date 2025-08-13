Ліга Європи

"Гірники" націлені на вихід до плей-оф відбору Ліги Європи УЄФА-2025/26.

Керманич Шахтаря Арда Туран поспілкувався з журналістами перед матчем-відповіддю (перший — 0:0) проти Панатінаїкоса в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи-2025/26.

Головний тренер "гірників" поділився своїми очікуваннями від майбутнього єврокубкового протистояння, спочатку висловивши співчуття Георгію Судакову, батько якого пішов із життя вчора, 12 серпня.

"Насамперед я хотів би сказати, що сталася трагічна ситуація в родині Судакова, і я висловлюю свої співчуття йому та його сім'ї. Нам дуже шкода, що його батько пішов із життя. Щиро поділяю цей сум усім серцем. Ми всі разом із Георгієм у цьому. Для нас це емоційний день. Ми дізналися про це під час поїздки. Уся родина Шахтаря і я особисто дуже засмучені через це і поділяємо цей сум із Судаковим.

Завтра нас чекає складний матч. Ми очікуємо, що він буде схожий на перший поєдинок. Дуже поважаємо Панатінаїкос, їх тренера і гравців. Ми будемо готові до їхніх переходів у атаку. Звісно, буде непросто, але ми намагатимемось не дозволяти їм легко скористатися стандартними положеннями. І ми готові до цього. Звичайно, у них будуть свої моменти, грати проти Панатінаїкоса завжди непросто, але я вірю, що ми готові фізично та психологічно до зустрічі з ними. У нас багато футболістів відсутні, але це не виправдання. Ставши командою, ми відповімо на виклики завтрашньої гри.

Шестеро гравців не допоможуть Шахтарю в другому поєдинку з Панатінаїкосом

Що потрібно для досягнення перемоги? Ми маємо забивати. Більше нічого не потрібно. Гратимемо за тією ж тактикою. Ми дуже добре попрацювали у Афінах.

Нестача часу для відновлення й підготовки до матчів? Звісно, я не можу сказати, що це легко. Важко здійснювати всі ці поїздки. Саме тому ми їдемо на майже всі матчі на два дні раніше, і в день поїздки не тренуємося, але намагаємося компенсувати це відеоаналізом, більше займаємося теорією. На це ми не можемо вплинути. Не ховаємося за виправданнями, а намагаємося дивитися на світлу, позитивну сторону, адже маємо всі засоби, усі можливості. Як я вже сказав, тренувань менше, але в такі періоди ми більше працюємо з відеоаналізом. Порівняно з періодом гри проти Бешикташа я відчуваю ще більше захоплення. Ми як команда краще налаштовані порівняно з тим періодом, бо зараз ми на іншому рівні й усвідомлюємо цей рівень. Якщо ми пройдемо цей раунд, то вийдемо до плейоф. Зараз ми намагаємося виправити картину й результати минулого сезону. Але ми готові зробити це завтра.

Передусім Панатінаїкос має весь необхідний футбольний досвід — це стосується як якості гравців, так і клубної культури. У їхньому складі дуже досвідчені футболісти. Вони сповідують інший стиль гри, який я дуже поважаю. І вони роблять це дуже добре, особливо у своїх переходах та стандартах. Ми повинні бути готові до цього. У своєму житті я маю багато досвіду проти таких команд — були як поразки, так і перемоги. Вони також будуть більш агресивні, бо їм теж потрібно перемагати. Але ми будемо готові до всіх їхніх планів і ніколи не відступимо.

Можу сказати нашим уболівальникам таке: незалежно від рахунку, вони побачать команду, якою можуть пишатися. Ця команда ніколи не здаватиметься і докладатиме всіх зусиль, щоб перемогти. Якщо вони хочуть побачити гарний футбол, якщо хочуть радіти — варто прийти. І це стосується не лише фанатів Шахтаря чи українців. Це стосується всіх, хто дивиться футбол. Насправді це стосується кожного в Кракові, адже футбол прекрасний, коли грають перед глядачами", — цитує Турана офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч Шахтар — Панатінаїкос відбудеться в четвер, 14 серпня, розпочавшись о 21:00 за Києвом. Проходитиме протистояння в польському Кракові.

Переможець пари в плей-оф відбору ЛЄ зустрінеться з турецьким Самсунспором, тоді як той, хто зазнає невдачі, боротиметься за місце серед учасників основного етапу Ліги конференцій із Серветтом або Утрехтом (перший матч — 1:3).