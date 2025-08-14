Ліга Європи

Football.ua за підтримки betking представляє прев’ю матчу кваліфікації Ліги Європи УЄФА, який пройде 14 серпня та розпочнеться о 21:00.

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА зустрічаються донецький Шахтар та Панатінаїкос — матч-відповідь відбудеться 14 серпня о 21:00 за київським часом на міському стадіоні імені Генріка Реймана у Кракові. Попередня зустріч завершилася сухою нічиєю — тепер усе починається з чистого аркуша, і ставки надзвичайно високі.

ЧЕТВЕР, 14 СЕРПНЯ, 21:00 ▪️СТАДІОН ІМЕНІ ГЕНРИКА РЕЙМАНА, КРАКІВ (ПОЛЬЩА) ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЬ ЗІБЕРТ (НІМЕЧЧИНА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ на УПЛ ТБ ▪️ПЕРШИЙ МАТЧ — 0:0

"Гірники" підходять до матчу в непростому становищі: напружений календар, м’язові травми та низка кадрових втрат. Форварди Кевін, Егіналду, Лассіна Траоре та Педріньйо пропускають гру — також не зіграють Судаков і Криськів. Втрата бомбардирів, які забезпечують важливі голи та асисти, створює кризу в атаці: усі 16 голів Шахтаря в офіційних матчах сезону забили бразильські легіонери, і 9 з них — гравці, що травмовані зараз.

Оборона донеччан також викликає занепокоєння — три пропущені м’ячі у феєричному матчі з Карпатами лише підкреслили ці проблеми. У першому поєдинку з Панатінаїкосом саме воротар Дмитро Різник став героєм, зробивши кілька сейвів, що врятували нічию. Зрозуміло, що ця гра — справжній фінал для Шахтаря у боротьбі за груповий етап Ліги Європи: нічия лише збільшує напругу, але команді Турана треба діяти рішуче. Панатінаїкос має ігрову свіжість та організацію, тоді як Шахтару доведеться компенсувати втрати колективною взаємодією й індивідуальною майстерністю. Інтрига висока: хто зміцнить переваги — досвід, тактика чи бажання — і визначить свою долю: хто — у плей-оф ЛЄ, а хто — у Лігу конференцій.

Щодо Панатінаїкоса, то клуб, що 20 разів вигравав чемпіонат та кубок Греції та давно не святкував чемпіонських тріумфів, але у 2023 та 2025 роках знову був серед трійки призерів, а у 2022 і 2024 роках — володар Кубка Греції. Команда португальця Руї Віторії ще не стартувала в національній першості (початок — 23 серпня), тож фокус — цілком і повністю на єврокубках.

Хоча Панатінаїкос у виїзних матчах Ліги Європи виглядає не надто переконливий (у 16 гостьових зустрічах – лише 4 перемоги), у першому матчі з Шахтарем команда виглядала організовано і тактично впевнено — часто диктувала ритм і створювала небезпечні моменти, а воротар Драговські діяв надійно.

Через травми під питанням участь Фоті Іоаннідіса (найкращий бомбардир команди минулого сезону) та Тасоса Бакасетаса, однак до тренувань повернулися після ушкоджень Анас Зарурі та Маноліс Сіопіс.

За версією betking, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря в основний час пропонується коефіцієнт 1.80, тоді як потенційний успіх Панатінаїкоса оцінюється показником 5.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.00.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ



ШАХТАР : Різник, Педро Енріке, Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко, Марлон Гомес, Очеретько, Назарина, Бондаренко, Невертон, Аліссон



ПАНАТІНАЇКОС : Драговські, Младенович, Коцирас, Палмер-Браун, Туба, Чірівелья, Максимович, Тете, Пельїстрі, Джурічіч, Свідерський.

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:0

