Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА-2025/26 із Шахтарем зустрінеться Панатінаїкос.

Друга очна зустріч (перша — 0:0) українського й грецького клубів відбудеться в четвер, 14 серпня, на Реймана Стедіум у Кракові, Польща. Початок — о 21:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.75, тоді як потенційний успіх Панатінаїкоса оцінюється показником 4.95. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.80.

Вихід українців до наступного раунду турніру оцінюється в 1.32, а греків — в 3.35.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Шахтаря в один гол або нічия", представлений показником 1.86.

Коефіцієнтом 2.40 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Кауана Еліаса.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Шахтар не програє й тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.18.

Слідкуйте за поєдинком Шахтар — Панатінаїкос на Football.ua.