Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Шахтар — Панатінаїкос, shakhtar.com
14 серпня 2025, 00:30
У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА-2025/26 із Шахтарем зустрінеться Панатінаїкос.
Друга очна зустріч (перша — 0:0) українського й грецького клубів відбудеться в четвер, 14 серпня, на Реймана Стедіум у Кракові, Польща. Початок — о 21:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.75, тоді як потенційний успіх Панатінаїкоса оцінюється показником 4.95. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.80.
Вихід українців до наступного раунду турніру оцінюється в 1.32, а греків — в 3.35.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Шахтаря в один гол або нічия", представлений показником 1.86.
Коефіцієнтом 2.40 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Кауана Еліаса.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Шахтар не програє й тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.18.
Слідкуйте за поєдинком Шахтар — Панатінаїкос на Football.ua.