Наставник "пивоварів" поділився своїми думками після гри з Рухом.

Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко прокоментував перемогу своєї команди у матчі третього туру УПЛ проти львівського Руху (2:1).

"Будь-які три очки важливі, і звичайно ж Львів не виключення. Ми віримо абсолютно в усіх гравців, які є у нас. Але також навіщо щось змінювати та ламати, якщо в нас виходило? Втім, протягом матчу ми почали трохи просідати, особливо на початку другого тайму. А вже під час повітряної тривоги використали можливість перебудуватися.

Характер травми Костянитина Бичека? Йому наступили на ногу, скоріше за все, там перелом пальця. Довелося зробити заміну, адже Костянтин не міг продовжувати матч з такою травмою. Добре, що у нас в команді є гравці, які можуть виконати ту ж роботу, що й він.

Думки перед штрафним Суханова були прості: "Влуч, забий м’яч". Ми віримо в усіх, не тільки в Сергія. Він відчував момент, влучив — дякувати Богу. У нас загальний тренувальний процес. Не тільки Суханов, у нас є ще кому пробити з такої відстані. Але він взяв на себе відповідальність і забив.

Президент поставив завдання — не нижче сьомого місця. Ми працюємо від гри до гри, не дивимося далеко, але будемо робити все, щоб залишитися у цій сімці", — наводить слова Антоненка прес-служба клубу.

