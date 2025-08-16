Україна

Нігерієць попрощався з київським клубом.

Вінгер Акрітаса Хлоракоса Беніто зворушливо попрощався з київським Динамо, яке він залишив у літнє трансферне вікно на правах вільного агента.

"Вау, навіть не знав, з чого почати. Спершу хочу сказати дякую і дякую українською усій Україні, усім українцям, уболівальникам Динамо, працівникам клубу та всім моїм партнерам по команді за всі ці роки — за теплий прийом, любов і підтримку, яку я відчував із першого дня. Для мене було честю носити футболку та грати за цей прекрасний і легендарний клуб Динамо Київ.

Я провів півдесятка років у цьому великому клубі, і ми пройшли довгий шлях — і перемоги, і поразки. Від доковідних і післяковідних часів до війни… ми всі разом стали сильнішими та вистояли. Вічна пам’ять усім воїнам, які віддали своє життя, захищаючи країну, — ви справжні герої.

Якщо почну писати або розповідати все, вийде ціла книга. Усе, що можу зараз сказати, — величезне спасибі. І я не кажу прощавай, а кажу побачимось та бажаю всього найкращого команді, уболівальникам Динамо Київ та Україні як державі — ми все подолаємо. Це було не тільки про футбол, а й про життя тут. Україна — мій другий дім, адже я тепер теж українець, Бенітенко. Дякую і Слава Україні", — написав Беніто в Instagram.

У складі "біло-синіх" 26-річний нігерієць провів 35 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.