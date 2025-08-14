Ліга Європи

Матчі відбудуться 21 та 28 серпня.

Київське Динамо напередодні вилетіло з третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, поступившись кіпрському Пафосу.

Таким чином, команда Олександра Шовковського вилетіла до раунду плей-оф Ліги Європи, де зіграє проти ізраїльського Маккабі Тель-Авів.

Ізраїльська команда у третьому раунді відбору ЛЕ обіграла мальтійський Хамрун – колишнього суперника Динамо у кваліфікації ЛЧ, за сумою двох матчів (3:1 та 2:1).

