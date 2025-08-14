Матчі відбудуться 21 та 28 серпня.
Гравці Маккабі Тель-Авів, Getty Images
14 серпня 2025, 23:00
Київське Динамо напередодні вилетіло з третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, поступившись кіпрському Пафосу.
Таким чином, команда Олександра Шовковського вилетіла до раунду плей-оф Ліги Європи, де зіграє проти ізраїльського Маккабі Тель-Авів.
Ізраїльська команда у третьому раунді відбору ЛЕ обіграла мальтійський Хамрун – колишнього суперника Динамо у кваліфікації ЛЧ, за сумою двох матчів (3:1 та 2:1).
Матчі на "нейтральних стадіонах" відбудуться 21 та 28 серпня.
