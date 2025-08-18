Україна

Бразилець відновився після пошкодження.

Один з лідерів донецького Шахтаря Кевін Маседо сьогодні, 18-го серпня, частково повернувся до тренувань "гірників". Про це повідомляє офіційна Instagram-сторінка української команди.

Зазначимо, що 22-річний бразилець через м'язову травму пропустив близько двох тижнів та був відсутній у заявці Шахтаря в обох матчах 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи з грецьким Панатінаїкосом (0:0, 0:0, по пен. 3:4).

Цього сезону Кевін Маседо відіграв за "гірників" три матчі, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Фулгем домовився з Шахтарем про трансфер Кевіна.