Бразилець відновився після пошкодження.
Кевін, getty images
18 серпня 2025, 22:49
Один з лідерів донецького Шахтаря Кевін Маседо сьогодні, 18-го серпня, частково повернувся до тренувань "гірників". Про це повідомляє офіційна Instagram-сторінка української команди.
Зазначимо, що 22-річний бразилець через м'язову травму пропустив близько двох тижнів та був відсутній у заявці Шахтаря в обох матчах 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи з грецьким Панатінаїкосом (0:0, 0:0, по пен. 3:4).
Цього сезону Кевін Маседо відіграв за "гірників" три матчі, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Фулгем домовився з Шахтарем про трансфер Кевіна.